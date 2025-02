Nouveaux coups de feu à Anderlecht: une vingtaine de balles tirées sur une maison, deux cocktail molotov retrouvés

Les faits se sont produits vers 2 h du matin à l'angle de la rue de la Clinique et de l'avenue Clemenceau. "Ce 19 février 2025 vers 1h40, la police de la ZP Midi a été requise pour des coups de feu sur la façade d’un bâtiment, composé d’un local professionnel et d’une habitation, à proximité de la Place Lemmens. 23 impacts ont été relevés. Deux cocktails molotov, n’ayant pas fonctionné, ont également été retrouvés sur les lieux.", déclare par voie de communiqué le parquet de Bruxelles.

Il précise également qu'aucun blessé n’est à déplorer et que l'enquête est en cours.

On ne sait pas encore s'il existe un lien entre ces tirs et les fusillades qui ont eu lieu ces derniers jours à Anderlecht, dans les quartiers Clemenceau, du Peterbos et à Saint-Guidon.

Depuis début février, ces fusillades, qui sont liées au milieu de la drogue, ont fait deux morts et trois blessés.