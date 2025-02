Nouveaux tirs à Anderlecht: une maison criblée d'une quinzaine d'impacts de balles

La façade d'une maison a été la cible de tirs dans la nuit de mardi à mercredi dans la commune bruxelloise d'Anderlecht, a indiqué mercredi le parquet de Bruxelles.

Une quinzaine d'impacts et un cocktail-molotov

Les faits se sont produits vers 2h du matin à l'angle de la rue de la Clinique et de l'avenue Clemenceau. On a relevé une quinzaine d'impacts de balles et un cocktail-molotov aurait aussi été lancé. Il n'y a pas eu de blessés selon le parquet.