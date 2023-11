Nouvel appel de la VUB et Amnesty à la libération du Dr Djalali

La Vrije Universiteit Brussel (VUB) et Amnesty Intenational ont mené une action commune, lundi, pour exhorter la Suède à faire pression sur l'Iran afin d'obtenir la libération d'Ahmadreza Djalali, spécialiste de la médecine de catastrophe et employé de la VUB accusé d'espionnage en Iran et condamné à mort en octobre 2017.