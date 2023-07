One.Brussels dénonce le manque de coopération dans la lutte contre les rodéos urbains

Dans la zone de police Bruxelles-Ouest, 26, 18, 20, 38 et 9 infractions par an liées aux courses urbaines illégales ont été enregistrées depuis 2019. En zone de police Nord, 299 cas de vitesse inadaptée ont été enregistrés en 2021, et 23 cas de conduite dangereuse. Un an plus tard, on en a dénombré 268 et 39.

La zone de police de Bruxelles-Ixelles a saisi en 2020, 39 véhicules administrativement et 9 judiciairement; 31 et 5 en 2021. La zone de police Montgomery n'a pas identifié d'infractions de ce type.