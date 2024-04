"Pas assez belle, ni jeune, ni efficace": insultée au conseil communal, la bourgmestre de Schaerbeek porte plainte

Au cours d'une séance agitée, des individus ont traité l'élue de "sale p***" et lancé un peu plus tard qu'elle ne serait pas suffisamment "belle, jeune et efficace", selon les informations transmises par son cabinet.

"Nous avons immédiatement condamné le comportement de ces citoyens. Il s'agit d'un petit groupe qui crée à nouveau du chahut. Il est important que les débats du conseil communal puissent se dérouler de manière transparente, la bourgmestre a donc décidé de laisser se dérouler la séance. Jeudi, nous avons décidé de porter plainte", a précisé le cabinet.