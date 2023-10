Permis accordé pour le rond-point Schuman, son réaménagement complet peut débuter

Le permis pour le réaménagement complet du rond-point Schuman vient d'être délivré, a annoncé mardi la Secrétaire d'État bruxelloise à l'Urbanisme et au Patrimoine, Ans Persoons. Le rond-point se transformera en une "véritable place urbaine", végétalisée, piétonnisée et surplombée d'un auvent miroir.

De rond-point automobile, la future place Schuman se transformera en une place publique végétalisée, arborée, piétonnisée et dotée de pistes cyclables. "Cette nouvelle place illustre notre ambition et celle des institutions européennes en matière de transformation des villes vers des lieux de destination, de vie, de verdure et de rencontre", s'est réjouie Ans Persoons.

Dessinée par les architectes Cobe et BRUT et largement financée par le plan de relance européen, la future place Schuman sera de forme rotonde, avec quelques gradins en son centre, et accueillera également un auvent miroir en acier et une toiture verte. Une grande zone piétonne sera en outre aménagée tout autour de la place, "avec des bancs, des arbustes et près de 100 nouveaux arbres", a précisé la secrétaire d'État.

La zone de la Petite rue de la Loi sera également entièrement réaménagée. Le parc du Cinquantenaire sera ainsi relié à la place et il sera possible de rejoindre à pied les bâtiments du Conseil européen et de la Commission européenne sous la forme d'une promenade. La nouvelle place Schuman constituera ainsi la nouvelle entrée du parc du Cinquantenaire. Le trafic automobile sera limité entre l'avenue de Cortenbergh et la rue de la Loi, et une piste cyclable reliera ces deux axes.