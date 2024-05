Plus de 1.800 inscrits au jobday de la police fédérale

Le jobday de la police fédérale se tient samedi/aujourd'hui au complexe Géruzet de Bruxelles, entre 9h et 16h. Plus de 1.800 visiteurs sont attendus.

L'objectif de cette journée est d'attirer de nouveaux collègues pour "renforcer nos rangs et relever les nouveaux défis sécuritaires et sociétaux qui se présentent à nous. Notre organisation joue un rôle essentiel dans la chaîne de sécurité. Pour y arriver, nous avons besoin d'une Police Fédérale forte et spécialisée", explique la police sur son site internet.

Sur place, les curieux pourront échanger avec des agents qui expliqueront en quoi consiste précisément leur métier. La police fédérale propose des dizaines d'emplois différents: de maître-chien à spécialiste en open source intelligence (osint), en passant par expert à la police de la navigation, motard à la police de la route ou encore acheteur/spécialiste en marchés publics.