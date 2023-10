Plus de 20.000 assiettes servies lors de la 12e édition du Eat Festival à Tour & Taxis

Plus de 20.000 assiettes ont été servies lors de la 12e édition du festival culinaire Eat, à la gare Maritime de Tour & Taxis à Bruxelles, a indiqué lundi matin l'office du tourisme régional Visit.brussels. Ce dernier tire un bilan positif de l'événement, qui a ouvert jeudi et pris fin dimanche soir.

Pendant quatre jours, "une soixantaine de chefs, pâtissiers, fromagers et artisans emblématiques bruxellois" ont proposé leurs plats à la dégustation. "Ils se sont relayés pour faire découvrir leur talent aux visiteurs et leur faire goûter tout ce qui se fait de mieux en matière de gastronomie à Bruxelles." Au total, plus de 20.000 assiettes ont été servies.

En outre, l'événement culinaire a tablé sur la bière artisanale pour cette édition 2023. Pour la première fois, il s'est donc associé au BXLBeerFest. Le festival brassicole a ouvert ses portes le même week-end, sur le même site.