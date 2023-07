Plusieurs dizaines de milliers de personnes au Bal National

Le Bal National a rassemblé des dizaines de milliers de Belges de toutes générations jeudi soir, dès 19h30, sur la place du Jeu de Balle, dans le quartier des Marolles à Bruxelles. Ce traditionnel bal populaire, organisé depuis maintenant 20 ans, a lieu chaque année la veille de la fête nationale. Encore une fois, il a fait la part belle aux chansons typiquement belges et festives, grâce à des artistes comme Sttellla, De Romeo's, Alec Mansion et le DJ Daddy K, comptant le Roi et la Reine parmi le public.

Comme chaque année, le bal populaire a insufflé l'envie de danser en rue, sur les pavés de la place célèbre pour son marché aux puces, sans se prendre au sérieux, dans la bonne humeur. A l'occasion de la fête nationale, cet événement se veut rassembleur, caractérisant l'union de tous les Belges autour de leurs traditions et leurs valeurs. Drapeaux et accessoires aux couleurs noir, jaune, rouge, musique flamande et française, sketches, danses, frites et bière... Tous les ingrédients étaient réunis pour une belle fête sur la place du Jeu de Balle, où environ 15.000 personnes étaient présentes.

Le roi Philippe, qui fête cette année ses dix ans de règne, a fait une apparition au bal, avec la reine Mathilde. Les souverains, en tenue décontractée, ont profité de l'ambiance, avant de saluer une centaine de personnes. Le Roi était "détendu" et la Reine "très classe", selon certains participants. Ils ont quitté les lieux vers 22h45.