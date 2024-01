Près de 30.000 amendes: nombre record d'automobilistes verbalisés dans la LEZ de Bruxelles en 2023

Cependant, en raison du durcissement des règles, le nombre d'amendes a considérablement augmenté l'année dernière. En 2020, 12.321 amendes ont été distribuées, contre 16.642 en 2021. Un automobiliste ne peut être verbalisé qu'une fois tous les trois mois (par trimestre). À noter également que les véhicules trop polluants avec une plaque d'immatriculation étrangère ne sont pas passibles d'une amende s'ils pénètrent dans la LEZ.

La prochaine étape importante du renforcement de la LEZ de Bruxelles est prévue pour le 1er janvier 2025. À partir de cette date, les véhicules diesel de norme Euro 5 et les véhicules à essence de norme Euro 2 seront interdits dans le territoire. Les cyclomoteurs, les motos et les camions ne seront également plus les bienvenus à partir de 2025.