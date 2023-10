Quelque 2.500 personnes issues de la diaspora arménienne rassemblées à Bruxelles dimanche

Le rassemblement s'est déroulé entre 13h00 et 17h00 et aucun incident n'est à signaler, selon la police. "Tout s'est passé dans le calme", a indiqué le porte-parole de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles. La manifestation s'est totalement disloquée vers 18h00. Les participants étaient majoritairement issus de la diaspora arménienne de Belgique et d'ailleurs en Europe, en grande partie d'Allemagne, des Pays-Bas et de France selon l'AFP.

Ils ont vivement critiqué l'Union européenne, qu'ils estiment coupable de fermer les yeux sur le drame des Arméniens dans l'enclave de Nagorny Karabakh en échange du gaz azerbaïdjanais, a relaté l'agence de presse française. En ouverture de la manifestation, une cinquantaine d'enfants ont chanté l'hymne européen, puis celui de l'Arménie.