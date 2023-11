Quelque 2.600 personnes à la manifestation contre les violences faites aux femmes

Quelque 2.600 personnes ont pris part à la manifestation nationale à Bruxelles contre les violences faites aux femmes, selon un décompte de la police bruxelloise. L'initiative de la manifestation revient à Mirabal Belgium, qui réunit plus d'une centaine d'organisations de la société civile et qui a organisé la marche pour la septième fois, afin de marquer la journée internationale contre les violences faites aux femmes, le 25 novembre.

"Pour la septième année consécutive, nous allons tous manifester avec détermination pour montrer notre solidarité avec les victimes de la violence et pour obtenir un engagement plus concret et plus efficace de la part des gouvernements", indiquait Mirabal en amont.

Si des "progrès" ont été engrangés ces quatre dernières années, avec la réforme du code pénal sexuel, la loi Stop Féminicides ou encore l'établissement d'un plan d'action national de lutte contre les violences basées sur le genre, le combat n'est pas terminé, pointe Mirabal. La violence persiste, preuve en est, pointe la plateforme, les 24 féminicides déjà commis cette année, selon le décompte du blog Stop Féminicides.