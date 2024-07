Quelque 7.000 visiteurs à la 48e édition du Festival Brosella à Bruxelles

Le festival bruxellois de jazz et de musique du monde Brosella a attiré quelque 7.000 visiteurs lors de sa 48e édition, les 6 et 7 juillet, dans le décor verdoyant du parc d'Osseghem, au pied de l'Atomium. A l'affiche: une vingtaine de concerts d'artistes belges et internationaux comme TaxiWars, Johnathan Blake's Pentad ou encore Oumou Sangaré.