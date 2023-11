Rassemblement en hommage à Benjamin Ramos, avocat assassiné aux Philippines

Un rassemblement en hommage à Benjamin Ramos, un avocat et défenseur des droits humains assassiné aux Philippines en novembre 2018, s'est tenu lundi midi à Bruxelles. L'ASBL Quinoa et la plateforme "Defend the defenders", à l'initiative de l'action, rappellent que le cas de Ramos "est loin d'être un cas isolé".