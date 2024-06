Safe.brussels fait appel à des influenceurs pour une campagne anti-drogue

L'agence bruxelloise pour la prévention et la sécurité Safe.brussels a lancé vendredi une nouvelle campagne de lutte contre la drogue à destination des jeunes. L'objectif est de sensibiliser à "l'impact du trafic de drogue sur la sécurité de la ville et le bien-être de chacun". L'agence a notamment fait appel à des influenceurs issus d'Instagram, TikTok et YouTube.