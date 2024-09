Six arrestations et 110 armes saisies lors d'une vaste opération sur le trafic d'armes

Une vaste opération de police coordonnée par la police judiciaire fédérale (PJF) de Bruxelles, en coopération avec les Unités spéciales, a abouti le 7 septembre au démantèlement d'une organisation suspectée d'être active dans le trafic d'armes à feu à grande échelle, a indiqué vendredi le parquet de Bruxelles. Six personnes ont été placées sous mandat d'arrêt et plus de 110 armes à feu semi-automatiques ainsi qu'une "importante" quantité de munitions ont été saisies.