Soufyane a été violemment agressé par un groupe d'individus à Molenbeek: alors que ses jours sont en danger, ses proches se mobilisent

Un jeune homme de 19 ans a été agressé et battu le 1er novembre au soir. Les faits se sont produits à Molenbeek. Blessé au niveau de la tête, la victime se trouve toujours entre la vie et la mort. Son oncle nous a prévenus via le bouton orange Alertez-nous.

Aujourd’hui, sa famille, ses collègues et ses amis se sont rassemblés devant l’hôpital. Ils demandent justice pour Soufyane. "C'est un jeune, sportif, très joyeux. On ne comprend pas ce qu'il s'est passé. On condamne cette agression", indique une participante. "Il faut vraiment faire un cessez par rapport à ce qu'il se passe, c’est injuste. On est là pour montrer que malgré les circonstances, l'amour triomphe", dit une autre.

Pour l’instant, les causes de l’agression restent inconnues. Le dossier est transféré au parquet de Bruxelles. Une enquête est en cours.