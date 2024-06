Trafic de stupéfiants: la police bruxelloise mène une enquête d'envergure

La zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles a procédé jusqu'à présent à 40 arrestations judiciaires dans le cadre d'un important dossier lié aux stupéfiants initié en janvier dernier, a indiqué samedi la zone en question dans un communiqué. Au total, six personnes ont été placées sous mandat d'arrêt.

"En parallèle de ces arrestations, la section stupéfiants de notre zone de police a débuté une enquête afin de cartographier le réseau et s'attaquer également aux 'plus gros poissons'", explique la police locale. Dans le cadre de cette enquête de fond, 14 personnes impliquées dans l'organisation criminelle ont pu être identifiées.

Ce dossier fait suite aux interpellations, dans les environs de la chaussée d'Anvers, de plusieurs vendeurs de drogue réguliers. Durant cette opération, la police a saisi 500 grammes de marijuana, 75 grammes de résine de cannabis, 30 grammes de cocaïne et 300 euros. Vingt-cinq personnes ont également été arrêtées judiciairement et deux placées sous mandat d'arrêt.

Ce volet a mené, les 10 et 11 juin dernier, à 16 perquisitions lors desquelles plus de 4.000 euros, 800 grammes de cannabis, 35 grammes de cocaïne et divers articles de luxe ont été saisis.

Quinze individus supplémentaires ont fait l'objet d'une arrestation judiciaire, dont quatre ont été placées sous mandat d'arrêt pour détention et vente de stupéfiants en association.