Travaux d'asphaltage dans le tunnel Groenendael sur le ring de Bruxelles cette semaine

Des travaux d'asphaltage dans et autour du tunnel de Groenendael, sur le ring de Bruxelles, auront lieu de ce lundi soir 20h00 à vendredi 06h00. Le chantier n'aura cependant lieu que durant les soirées et les nuits et modifiera légèrement la situation de la circulation, annonce lundi l'Agence flamande des routes et du trafic.