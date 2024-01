Trois personnes intoxiquées au monoxyde de carbone à Woluwe-Saint-Pierre: en cause, un chauffe-eau défectueux

"Ils ont fait évacuer les habitants, ont ouvert les fenêtres et ont appelé des renforts pompiers. Une adolescente de 17 ans était déjà inconsciente et prise de convulsions. Elle a été transportée à l'hôpital et à son arrivée, elle était de nouveau consciente. Ses jours ne sont pas en danger. Deux autres personnes ont également été intoxiquées et transportées à l'hôpital", a poursuivi le porte-parole.

"Un appel a été passé à la centrale d'urgence 112 pour une demande de secours médical rue de la Cambre à Woluwe-Saint-Pierre. Une ambulance et un SMUR ont été envoyés sur place. Lorsque les ambulanciers ont pénétré dans l'habitation, leur détecteur de CO s'est immédiatement déclenché", a expliqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles.

"La cause de l'intoxication était un chauffe-eau défectueux et dont l'évacuation des gaz de combustion n'était pas optimale. Sibelga a fait sceller cet appareil et a coupé le gaz. L'entreprise va procéder à un contrôle poussé de toutes les installations au gaz des appartements de cet immeuble", a-t-il encore précisé.

Les pompiers rappellent encore une fois les règles essentielles pour éviter une intoxication au CO: faire installer un appareil de chauffe conforme par un technicien agréé, et faire effectuer l'entretien annuel et les contrôles obligatoires. Il faut aussi s'assurer d'une bonne évacuation des gaz de combustion, prévoir un système de ventilation et apporter de l'air frais régulièrement dans la pièce où se trouve l'appareil. Il est également conseillé d'installer des détecteurs de CO.