Un budget complémentaire de 6,3 millions d'euros pour le Musée juif et l'abbaye de Forest

Les projets de rénovation du Musée juif de Bruxelles et de l'abbaye de Forest bénéficieront de budgets complémentaires de respectivement 3,35 millions et 3 millions d'euros, annoncé lundi la ministre fédérale de Beliris Karine Lalieux. La décision a été prise vendredi par le comité de coopération "Beliris".

Le permis d'urbanisme pour le projet de rénovation du Musée juif, situé à quelques pas du Sablon, a été délivré par la Région bruxelloise en juillet dernier. Le budget complémentaire libéré permet dès lors au gestionnaire fédéral d'aménagement d'infrastructures Beliris de lancer le marché public des travaux.

Les travaux de l'abbaye de Forest visent, eux, à rénover l'abbaye pour renforcer son rôle de pôle culturel en réunissant, sur le même site, l'Académie de musique, de danse et des arts parlés de Forest ; la Bibliothèque francophone ; le BRASS - centre culturel ; la Maison des jeunes de Forest et le service Jeunesse de la commune. Le chantier a débuté en avril 2023 par des démolitions et un désamiantage. "Les travaux de la deuxième phase, sous la maîtrise d'ouvrage de Beliris, démarreront en 2024 et comprendront les travaux de restauration de l'abbaye et la construction de la nouvelle bibliothèque", a précisé le cabinet de la ministre Lalieux.