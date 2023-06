Un collectif d'organisations marche contre la précarité alimentaire à Bruxelles

Le Collectif du Gratin de la Colère a défilé mercredi contre la précarité alimentaire, dans le cadre du festival de la transition alimentaire Nourrir Bruxelles. Une douzaine d'associations luttant notamment contre la précarité alimentaire se sont mobilisées pour exiger "la mise en place d'un accès digne et autonome à une alimentation suffisante, saine et de qualité", comme précisé dans un communiqué de presse commun.

Un peu moins de 100 personnes ont répondu à l'appel et ont défilé au son des chants et des casserolades avant de s'arrêter Place du Jeu de Balle, devant une grande marmite érigée pour l'occasion.

"À Bruxelles, la fracture alimentaire se creuse de plus en plus", explique Amélie de l'association Cuisine de quartier. "Le contraste entre ceux qui ont le choix et ceux qui n'ont pas le choix est de plus en plus grand". La sécurité de l'alimentation, pour les associations, ne peut pas se contenter des colis alimentaires ou des invendus de grande surface.