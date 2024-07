Un passager du train Eupen-Ostende s'en est pris physiquement à un contrôleur de train lundi peu après 21h00, alors que le train était à l'arrêt à Bruxelles-Central. Les détails de l'agression ne sont pas encore connus.

L'état de la victime n'est pas connu non plus, mais elle n'a pas pu poursuivre son service et a été remplacée.