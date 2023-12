Un festival axé sur la nouvelle génération des arts de la scène en février à Bruxelles

Un nouveau festival, qui vise à mettre en avant la nouvelle génération artistique, prendra place à Bruxelles durant deux weekends en février, ont annoncé jeudi ses organisateurs. Baptisée "It takes a city", cette biennale veut "présenter de jeunes talents au potentiel international, par-delà les frontières linguistiques, culturelles et régionales".

Danse, théâtre et performances artistiques seront au menu de cette première édition avec notamment Benjamin Kahn, buren, Carolina Mendonça ou encore Castélie Yalombo Lilonge au programme.

L'événement est issu "d'une collaboration unique entre quatre organisations néerlandophones et quatre organisations francophones", vantent les organisateurs dans un communiqué. Il s'agit de l'atelier 210, La Balsamine, Beursschouwburg, Charleroi danse/La Raffinerie, Les Halles de Schaerbeek, Kaaitheater, Kunstenwerkplaats et workspacebrussels.

Le festival veut également "cibler activement les programmateurs et programmatrices européennes et internationales". Le but est de permettre aux projets artistiques présentés "de rayonner sur la scène internationale".

It takes a city se déroulera du 8 au 10 février ainsi que du 15 au 17 février prochains dans divers lieux de la capitale.