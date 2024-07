Un homme a été blessé à coups de couteau lundi soir à Schaerbeek

"Une patrouille a été envoyée lundi vers 18h20 au Square Apollo à Schaerbeek pour une personne blessée à la jambe à la suite de coups de couteaux donnés par plusieurs personnes", a expliqué Katlien Breugelmans, porte-parole adjointe de la zone de police Bruxelles-Nord. "À l'arrivée des policiers sur place, un particulier les a informés qu'un individu porteur d'un couteau avait pris la fuite vers la chaussée de Haecht. Ce suspect a été intercepté quelques rues plus loin et le couteau a été retrouvé dans un soupirail et saisi", a-t-elle déclaré.

"La victime a été prise en charge par les services de secours. Ses jours ne sont pas en danger", a précisé la porte-parole. Le suspect interpellé et un second individu, suspecté également, ont été privés de liberté. L'enquête se poursuit.