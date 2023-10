Un logement inhabitable à la suite d'un incendie de toiture à Anderlecht

L'incendie s'est déclaré dans un immeuble abritant un commerce au rez-de-chaussée. Les habitants des étages étaient déjà en sécurité à l'arrivée des hommes du feu, a indiqué le porte-parole de ces derniers.

Le courant au niveau des caténaires des trams a été coupé durant l'intervention et un périmètre de sécurité a été mis en place. Les pompiers ont combattu les flammes de l'intérieur et de l'extérieur, et évité une propagation aux toitures voisines. L'un d'eux a été légèrement blessé.