Un nombre record d'automobilistes verbalisés l'an dernier dans la LEZ de Bruxelles

La prochaine étape importante du renforcement de la LEZ de Bruxelles est prévue pour le 1er janvier 2025. À partir de cette date, les véhicules diesel de norme Euro 5 et les véhicules à essence de norme Euro 2 seront interdits dans le territoire. Les cyclomoteurs, les motos et les camions ne seront également plus les bienvenus à partir de 2025.