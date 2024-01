Un premier tronçon d'autoroute cyclable à Bruxelles est en gestation

Le gestionnaire fédéral d'aménagement d'infrastructures Beliris étudie actuellement les détails concrets de la construction d'un premier tronçon du futur réseau d'autoroutes cyclables à Bruxelles. Il s'agit de l'itinéraire envisagé entre la place Bockstael, au nord de la capitale, et le boulevard Belgica, dans le cadre d'un projet visant à relier, à terme, la première citée à la gare du Midi.

Plus concrètement, la cyclostrade traversera également le parc Pannenhuis, depuis son accès nord jusqu'à Belgica.

La conception concrète de l'itinéraire est critiquée par des associations de cyclistes qui déplorent, en l'état, une perspective de limitation de vitesse à 5 km/h dans le parc, conformément à la réglementation bruxelloise de mise dans les espaces verts régionaux.

Plus largement, le futur réseau bruxellois d'autoroutes cyclables est destiné à relier le réseau cyclable du centre de la capitale aux cyclostrades extérieures à celle-ci, situées en Flandre et déjà en grande partie aménagées.

Dans la capitale, on n'en est actuellement encore qu'aux études de faisabilité des liaisons entre Bruxelles, d'une part, et d'autres parts, Asse, Gand, Machelen, Louvain, Denderleeuw, Rhode-Saint-Genèse, et La Hulpe.