Un rassemblement en soutien à Julian Assange devant l'ambassade américaine à Bruxelles

L'action devant l'ambassade était soutenue par Amnesty International. Le coordinateur des campagnes et du plaidoyer de la section belge francophone de l'ONG, François Graas, affirme que l'extradition du lanceur d'alerte aux États-Unis constitue un danger pour la liberté de la presse et la liberté d'expression.

Mardi et mercredi, la Haute Cour britannique doit examiner le refus d'autoriser le journaliste et lanceur d'alerte australien de faire appel de son extradition aux États-Unis, acceptée en 2022 par le gouvernement britannique. M. Assange est détenu dans la prison de Belmarsh, dans le sud-est de Londres, depuis 2019.

L'Australien de 52 ans a fondé en 2006 Wikileaks, un site internet qui contenait notamment des révélations sur l'invasion américaine de l'Irak, avec une vidéo montrant comment une attaque d'hélicoptère a tué 12 civils et plusieurs journalistes. Plus de 700.000 documents sur les activités militaires et diplomatiques de Washington, surtout en Irak et en Afghanistan, ont ensuite été dévoilés sur le site.