Une action pour supprimer les subventions aux énergies fossiles le 5 octobre à Bruxelles

Une manifestation pour supprimer les subventions aux énergies fossiles sera organisée le samedi 5 octobre dans les rues bruxelloises, à l'initiative d'une trentaine de mouvements européens réunis sous le nom "United for Climate Justice" (UCJ). Les militants et militantes partiront dès 14h00 de la place du Luxembourg et prendront la direction de Mérode, où ils s'immobiliseront.

"Les combustibles fossiles sont la principale cause de la crise climatique. Arrêtez maintenant les subventions aux énergies fossiles", peut-on lire sur la page d'accueil du site dédié à l'événement, baptisé "Stop Fossil Subsides".

Selon les données du Fonds monétaire international (FMI), les subventions aux énergies fossiles se sont élevées à plus de 400 milliards d'euros en 2023 au sein de l'Union européenne, soit 3,6% du produit intérieur brut mondial. Pourtant, elles "encouragent l'utilisation du charbon, du pétrole et du gaz, qui sont les principaux responsables des émissions de gaz à effet de serre et contribuent de manière significative à la crise climatique", a expliqué l'organisation, dont font partie les mouvements Extinction Rebellion et Code Rouge - Rood.

Toutes les informations relatives à la manifestation sont disponibles sur le site https://stopfossilsubsidies.eu/.