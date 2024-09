Une balade sonore poétique pour célébrer le 50e anniversaire de l'UCLouvain à Bruxelles

À l'occasion des 50 ans de UCLouvain à Bruxelles, l'université propose au public de s'immerger dans le campus de Woluwe le temps d'une balade sonore et poétique. Créé par l'artiste pluridisciplinaire Isabelle Jonniaux, ce parcours s'ouvre cette semaine et le restera tout au long de l'année scolaire 2024-2025.

"Si vous n'avez jamais eu l'occasion d'arpenter ce campus (situé près de la station de métro Alma, NDLR) ou si vous pensez qu'il est réservé aux étudiants, détrompez-vous. Il s'agit d'un microcosme insolite aux multiples facettes: entre espaces verts, tours de recherches, école primaire, auditoires et dédales secrets", dévoile l'université.

Les "Échappées urbaines" sont des parcours sonores audio-guidés qui se créent "en dialogue avec l'environnement et les éléments croisés sur le trajet" défini, explique l'UCLouvain. Cette "Échappe urbaine #3" est la troisième réalisée par Isabelle Jonniaux.

Muni d'un smartphone, d'écouteurs, d'une application interactive et d'un kit distribué à l'entrée, le public est invité à expérimenter une "déambulation sonore et solitaire dans l'espace public, de façon ludique et réflexive". Composée de réflexions, citations, commentaires, jeux, ambiances sonores ou encore compositions musicales, cette balade s'étend sur l'ensemble du site universitaire.

"Le campus de Woluwe est peu connu. Il recèle pourtant de nombreux recoins cachés. Malgré son aspect très bétonné, il regorge par exemple de multiples écrins de verdure", explique l'attachée de presse de l'UCLouvain, Estelle Toscanucci.

Cette immersion sonore "laisse libre cours à l'interprétation poétique de l'artiste, même si elle intègre certaines références historiques" - dont celle au couple d'architectes Simone et Lucien Kroll, concepteurs du site de 'La Mémé' construit dans les années 1970 comme extension du campus de l'Université Catholique de Louvain (UCL) à Woluwe-Saint-Lambert.