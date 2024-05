Une campagne pour sensibiliser les usagers à respecter les feux de circulation à Bruxelles

En 2023, 59 accidents ont été causés par le non-respect des feux tricolores dans la capitale. "Même si ces accidents sont le plus souvent causés par des automobilistes, les piétons, les cyclistes et les utilisateurs de trottinette électrique, dont le nombre augmente fortement ces dernières années, sont aujourd'hui de plus en plus impliqués dans ces accidents", a noté Bruxelles Mobilité.

Les automobilistes représentent 22% des victimes, dont 2% sont gravement blessés ou décédés. Les piétons représentent, quant à eux, 29% des victimes. Parmi eux, 21% sont gravement blessés ou décédés. Enfin, les cyclistes et les utilisateurs de trottinette électrique représentent 17% d'entre elles, dont respectivement 6% et 10% sont grièvement blessés ou décédés.