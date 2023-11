Une centaine de personnes défilent à Bruxelles en mémoire d'Ihsane Jarfi

"Ihsane a été tué parce qu'il était différent, à cause de ses origines et de son orientation sexuelle", a déclaré son père. "Certaines personnes n'ont pas accepté sa différence et ont décidé de se débarrasser de lui. Mais mettre ces auteurs en prison ne résout pas le problème. Le vrai problème persiste et se multiplie comme un virus, même aujourd'hui. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, pour combattre cette discrimination, chacun à sa manière."

"Nous marchons tous les jours, mais aujourd'hui nous le faisons pour une raison précise, aujourd'hui nous marchons pour Ihsane", a poursuivi le père du trentenaire assassiné. "Aujourd'hui, notre travail est d'être là pour Ihsane et tous les autres Ihsane. Nous devons faire en sorte qu'ils ne soient pas tués une seconde fois. Nous devons lutter contre ces idées meurtrières."