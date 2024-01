Une centaine de personnes ont manifesté à Bruxelles contre les exécutions en Iran

"Le régime iranien recommence à exécuter des personnes arrêtées depuis un an. Il les sort de prison une par une pour les exécuter", a déclaré à Belga sur place Davood Ahmadloo, organisateur du rassemblement. "On demande d'arrêter ces exécutions, on dit: 'stop aux exécutions' immédiatement."

Les manifestants, dont certains étaient munis de drapeaux iraniens et d'autres de portraits de prisonniers politiques, ont scandé dans différentes langues des slogans demandant aux autorités européennes d'agir pour mettre fin aux mises à mort.