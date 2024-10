Une centaine d'étudiants se mobilisent pour la Palestine sur le campus de la VUB

Les étudiants veulent convaincre le recteur et les responsables de la VUB de créer une commission des droits de l'homme, avec leur participation, afin d'analyser les liens de l'université avec Israël. Le collectif plaide pour un boycott académique et économique. Il réclame aussi un soutien aux droits des Palestiniens à l'éducation et à la formation académique par la VUB.

"Nous sommes réunis en solidarité et en résistance pour la Palestine et le Liban, contre l'impunité de la machine de guerre israélienne et la complicité de l'Occident", a déclaré Isa Tomasevic de Palestine Solidarity Network. "Les liens entre la VUB et Israël ne sont toujours pas rompus. Tant que la VUB collaborera avec Israël, tant que la VUB sera complice de génocide, nous continuerons à agir."