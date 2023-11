Une étude souligne l'importance de l'évaluation manuelle pour diagnostiquer le reflux

Une étude belge récemment publiée dans la revue Neurogastroenterology and Motility a démontré qu'un diagnostic de reflux posé par l'évaluation manuelle était plus précis que via l'analyse automatisée, qui conduit souvent à une surestimation de la gravité, indique jeudi l'hôpital universitaire UZ Brussel dans un communiqué. Les chercheurs préconisent donc une approche combinée.