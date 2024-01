Une fréquentation record pour l'Atomium en 2023

Les Français et les Allemands sont toujours les premiers visiteurs étrangers, représentant respectivement 16 et 11% de l'ensemble des visites de 2023, mais une reprise marquée du tourisme néerlandais est également observée depuis 2021 (4%), souligne le conseil d'administration de l'Atomium.

Il se targue également d'attirer un public plus jeune (les 18-25 ans représentaient 15% des visiteurs l'an dernier) grâce à l'intégration des nouvelles technologies et d'installations numériques dans le programme d'exposition. La majorité des curieux ont cependant toujours entre 24 et 45 ans.