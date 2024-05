Une habitation gravement endommagée par un incendie de grenier à Saint-Josse-ten-Noode

Un violent incendie s'est déclaré samedi soir dans une maison familiale de la commune bruxelloise de Saint-Josse-ten-Noode. Aucun blessé n'est à déplorer, mais l'habitation a subi d'importants dégâts et est au moins temporairement inhabitable, indiquent dimanche les pompiers de Bruxelles.

Les résidents ont réussi à quitter le bâtiment en toute sécurité. "Seule une dame en fauteuil roulant qui se trouvait au rez-de-chaussée était encore présente", a expliqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers. "Elle a été priée de rester dans son appartement car elle n'était pas en danger. Nous avons pu empêcher le feu de se propager à un appartement adjacent et avons combattu l'incendie de l'extérieur et de l'intérieur".

Le grenier, qui servait d'espace de rangement, a été entièrement brûlé et une partie du toit a été démontée. Les étages inférieurs ont subi des dégâts d'eau. Selon Walter Derieuw, Sibelga a coupé le système électrique du bâtiment et le bourgmestre Emir Kir est arrivé sur les lieux pour vérifier la situation et coordonner le relogement des résidents.