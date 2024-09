Une marche contre l'extrême droite traverse les rues de Bruxelles

Plusieurs centaines de personnes ont participé dimanche après-midi à la "Parade de la Grande Résistance", un défilé contre l'extrême droite. L'action est organisée par le mouvement Hart boven Hard ainsi que des dizaines d'organisations de la société civile, culturelles et des syndicats. "Nous tirons la sonnette d'alarme contre la normalisation de l'extrême droite et les mesures antisociales qui menacent notre société", soulignent les organisateurs de la manifestation.

"Le 9 juin 2024, le Vlaams Belang était quasiment le parti le plus important", rappellent les manifestants. "Les partis d'extrême droite ont obtenu de très bons résultats aux élections européennes. Le scrutin local du 13 octobre approche à grands pas et il existe un réel danger que le Vlaams Belang accède au pouvoir dans une ville ou une commune. Ce n'est pas une option pour nous, c'est pourquoi nous sommes dans la rue aujourd'hui."

Les manifestants se méfient également des mesures politiques proposées dans le cadre des négociations pour la formation des gouvernements fédéral et flamand. "Les mesures contenues dans la 'super note' de l'Arizona ne feront qu'aggraver les divisions et les inégalités. Nous appelons tout le monde à s'unir contre cet agenda dur, qui écarte les personnes vulnérables et sape la solidarité dans notre société. Ensemble pour une politique sociale et écologique. Ensemble contre l'extrême droite."