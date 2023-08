Une soixantaine d'arrestations lors d'une opération d'envergure à la gare du Midi

Une soixantaine de personnes ont été interpelées samedi dans et aux alentours de la gare du Midi, à Bruxelles, à l'occasion d'une opération d'envergure pour sécuriser le quartier, a indiqué Sarah Frederickx, porte-parole de la zone de police de Bruxelles-Sud. La ministre de l'Intérieur s'est d'ailleurs rendue sur place pour s'entretenir avec quelques agents.

Vendredi, la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden (CD&V), avait annoncé un plan d'action en trois axes pour améliorer la sécurité dans et aux abords de la gare du Midi, la plus grande du pays et porte d'entrée de nombreux voyageurs étrangers.

La ministre de l'Intérieur s'est d'ailleurs rendue sur place samedi où elle a rencontré plusieurs agents de police déployés.

"Pareille opération à un effet immédiat, mais nous ne pouvons pas le faire chaque jour", a commenté la ministre, soulignant l'effort "énorme" ainsi consenti.