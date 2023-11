Une troisième édition du FestiVita du 10 au 18 février à Bruxelles

Après un concert en avant-première à la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule pour fêter les 20 ans du département Musique ancienne du Conservatoire royal de Bruxelles, le festival reprendra ses quartiers dans son implantation historique, le Cercle Royal Gaulois Artistique et Littéraire, ont encore précisé les organisateurs.

Cette édition est parrainée par Bernard Foccroulle et Frédéric de Roos et aura pour thème "Bruxelles et les Pays-Bas méridionaux".