Une vingtaine de balades pour découvrir les ruelles et sentiers bruxellois ce week-end

Sentiers, passerelles, tunnels, impasses, allées dans les cités-jardins... Les voies lentes sont omniprésentes à Bruxelles et seront à l'honneur le week-end des 14 et 15 octobre dans le cadre de la troisième édition du "Slow Ways Weekend". A cette occasion, une vingtaine de balades guidées accompagneront les curieux à travers ces passages insolites dans une dizaine de communes.

A Bruxelles, les sentiers sans trafic motorisé rassemblent plus de 800 km. "Ces lieux de passages journaliers discrets passent souvent inaperçus mais jouent un rôle crucial dans nos habitudes de déplacement et notre qualité de vie", souligne l'association walk.brussels, organisatrice de l'événement, en partenariat avec Trage Wegen, Tous à Pied et la Journée de la Forêt de Soignes.

Pour sa troisième édition, Slow Ways Weekend s'est choisi pour thème "les voies lentes, un réseau à entretenir, développer et connecter". Car ces balades, ludiques et instructives, permettent également de mettre le doigt sur un problème, soulignent les organisateurs. "Les voies lentes ne sont pas assez développées et ne complètent pas assez le réseau piéton", estiment-ils.