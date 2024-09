Violences dans la milieu de la drogue à Bruxelles: douze interpellations à Forest

La zone de police Bruxelles-Midi a interpellé mercredi 12 personnes lors de 15 perquisitions menées dans le cadre d'une enquête sur un trafic de drogue qui se déroule autour de la place Saint-Antoine à Forest, a indiqué la zone, confirmant une information de Het Nieuwsblad.

D'importantes quantités de cocaïne et de cannabis ont été trouvées lors des perquisitions menées mercredi, en plus d'une importante somme d'argent et d'une arme à feu. L'une des 12 personnes interpellées serait mineure.