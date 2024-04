Vivalis relance sa campagne sur l'importance de la vaccination

L'administration de référence dans les secteurs de la Santé et de l'Aide aux Personnes en région bruxelloise, Vivalis, a relancé lundi sa campagne sur l'importance de la vaccination et des injections de rappel. Déployée sur les réseaux sociaux, cette initiative s'inscrit dans le cadre de la semaine européenne de la vaccination.

Enfin, Vivalis invite les Bruxellois à vérifier leur statut vaccinal concernant la rougeole et à consulter un médecin en cas de doutes. Elle assure cependant que la situation n'est actuellement pas alarmante, malgré une recrudescence de la maladie.

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a signalé lundi que le nombre de cas de rougeole et de coqueluche avait augmenté dans l'Union européenne en 2023 et 2024 et ce, alors que ces maladies sont facilement évitables grâce à une vaccination efficace.