"Vomissements, nausées, fièvre": plusieurs personnes intoxiquées après un festival à Bruxelles

Plusieurs festivaliers se sont plaints d'avoir été intoxiqués après le festival bruxellois FCKNYE organisé à la Nouvelle année au palais du Heysel, indiquent nos confrères de BX1. "L’organisation avait mis à disposition des sources d’eau potable afin de remplir nos bouteilles d’eau, ce qui en soi est une excellente initiative. Cependant, deux jours plus tard, mes amis et moi avons été victime de symptômes graves : vomissements, nausées, fièvre, difficultés respiratoires, diarrhée aigüe, évanouissements et problèmes intestinaux… certains sont même restés en observation aux urgences", confie l'un des participants au média local.

Les organisateurs se justifient

Selon les organisateurs de l'événement, qui confirment à BX1 avoir reçu des plaintes à ce propos, les personnes intoxiquées ont bu de l'eau aux lave-mains et non aux fontaines prévues à cet effet. "Ceux qui nous ont répondu, semblerait-il, ont bu aux lave-mains, et non pas aux fontaines à eaux. Les lave-mains, sont remplis avec de l’eau savonneuse et de pluie. Elle n’est donc clairement pas potable, mais une pancarte apposée sur le dispositif spécifie bien qu’elle est impropre à la consommation", s'est justifié Damiano Fersini, organisateur du festival, à nos confrères.

"Nous mettons de l’eau à dispositions des festivaliers depuis plusieurs années, et nous n’avons jamais eu de problème", a-t-il ajouté.