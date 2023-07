105.000 visiteurs lors de la cinquième journée des Fêtes de Gand, 740.000 à mi-parcours

L'événement s'est à nouveau déroulé dans le calme mardi où 105.000 personnes étaient présentes, contre 70.000 l'année dernière, bien que la place de CirQ ait dû être évacuée de manière préventive après un incendie dans une cuisine de la ruelle Willem de Beersteeg. L'évacuation s'est déroulée assez rapidement. La Hoogpoort et la Langemunt ont également été fermées après un incendie dans un restaurant de la Hoogpoort.

Par ailleurs, le service d'assistance a reçu 11 signalements de comportements abusifs et 19 autres liés le plus souvent à des intoxications, indique l'échevin gantois des Fêtes, Bram Van Braeckevelt. La police a également constaté 39 bagarres mineures au cours des cinq derniers jours et les autorités communales ont reçu 27 plaintes pour nuisances sonores.