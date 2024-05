Action à la KU Leuven pour demander la fin des liens avec les universités israéliennes

Les participants brandissaient des drapeaux palestiniens et portaient des écharpes noires et blanches. Ils ont scandé des slogans tels que "Shame on KUL, break up with Israel" (Honte à la KUL, rompez avec Israël), "Free Palestine" (Libérez la Palestine) et "Stop the genocide" (Arrêtez le génocide).

Plusieurs actions on tdéjà eu lieu au cours des derniers mois pour dénoncer les liens entre les universités israéliennes et la KU Leuven. "Nous avons l'impression que l'université de Louvain ne mettra pas fin à ces collaborations", a regretté Samier Khaled, étudiant en médecine. "C'est pourquoi nous continuons à faire pression : les liens avec les institutions liées à l'industrie de l'armement et à l'appareil sécuritaire israélien sont extrêmement problématiques.