Bruce Springsteen se produira le 2 juillet 2024 sur la plaine de Werchter

Bruce Springsteen and The E Street Band se produiront le mardi 2 juillet 2024 sur la plaine du festival de Werchter, juste avant celui-ci, a annoncé mardi le tourneur Live Nation. Le "Boss" s'était produit au même endroit cet été à l'occasion du TW Classic. Les tickets pour la nouvelle date seront en vente à partir du vendredi 2 novembre à 10h00.

Le rocker américain enchainera 22 concerts à travers l'Europe et le Royaume-Uni l'année prochaine. La tournée débutera le 5 mai à Cardiff, au Pays de Galles, et se terminera le 25 juillet au stade de Wembley, en Angleterre, avec des détours par la France, les Pays-Bas, l'Allemagne et en Belgique donc, entre autres.

Il faudra débourser minimum 138 euros pour une place. Des "front field standing ticket", à 208 euros donneront accès à un espace réservé juste devant la scène.