Bruges retrouve un nombre record de touristes d'un jour

Pas moins de 8,3 millions de curieuses et curieux ont arpenté le centre historique de Bruges en 2023, ce qui représente 27.500 visiteurs par jour et égale le record de 2018. "Les chiffres confirment ce que nous savons depuis longtemps: le tourisme international augmente et continuera de se développer dans les années à venir", a déclaré vendredi l'échevine brugeoise du Tourisme, Mieke Hoste.