Carrefour Léonard: des perturbations dès le 16 avril à la suite de travaux imprévus

En raison de travaux imprévus sur les tunnels du carrefour Léonard, dus à des problèmes de stabilité constatés sur les infrastructures, de nouvelles perturbations sont attendues dès le 16 avril au carrefour entre l'E411 et le ring de Bruxelles, à hauteur d'Auderghem. Le Centre flamand du trafic a fait mardi le point sur la situation.

Cela fait plusieurs mois qu'un chantier de rénovation est en cours sur les tunnels du carrefour Léonard, au croisement de l'E411 et du ring de Bruxelles. Lors de la première phase, les ingénieurs ont constaté que les dommages causés aux murs latéraux des entrées et les dalles des tunnels étaient plus importants que prévu.

Des travaux supplémentaires doivent dès lors être menés, à partir du 16 avril. Or, pour permettre à ce chantier de se dérouler en toute sécurité, l'administration flamande indique devoir fermer la bretelle d'accès de l'E411 depuis Auderghem vers le ring intérieur en direction de Waterloo.